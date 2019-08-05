Став відомий розклад змагань на ЧЄ-2019 зі стрибків у воду
Впродовж семи днів представники 23 країн світу розіграють 13 комплектів нагород, а також 4 путівки на Олімпіаду в Токіо-2020. Про це повідомляє НОК України у Facebook
Церемонія відкриття чемпіонату Європи зі стрибків у воду відбудеться у київському Центрі спорту “Ліко” і розпочнеться о 16.30. Вхід вільний.
Розклад змагань
5 серпня
16.30 - Церемонія відкриття
17.00 - Командні змагання
6 серпня
16.30 - Мікст-синхрон, трамплін, 3 м
18.00 - Жінки, вишка-індивідуал, 10 м
7 серпня
16.30 - Жінки, вишка-синхрон, 10 м
18.00 - Чоловіки, трамплін-індивідуал, 1 м
8 серпня
16.30 - Чоловіки, вишка-синхрон, 10 м
18.00 - Жінки, трамплін-індивідуал, 3 м
9 серпня
16.30 - Мікст-синхрон, вишка, 10 м
18.00 - Чоловіки, трамплін-індивідуал, 3 м
10 серпня
16.30 - Чоловіки, трамплін-синхрон, 3 м
18.00 - Жінки, трамплін-індивідуал, 1 м
11 серпня
16.30 - Жінки, трамплін-синхрон, 3 м
18.00 - Чоловіки, вишка-індивідуал, 10 м
Наживо змагання покаже телеканал “UA: Перший”.
Нагадаємо, європейська першість зі стрибків у воду вдруге проходитиме в Україні. Вперше Міжнародна федерація водних видів спорту надала цю можливість у 2017 році – завдяки спільним зусиллями Мінмолодьспорту та Федерації стрибків у воду. ЧЄ-2017 назавжди запам`ятається першим командним місцем української збірної.