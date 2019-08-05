Став відомий розклад змагань на ЧЄ-2019 зі стрибків у воду

Сьогодні у київському Центрі спорту “Ліко” стартує чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

Впродовж семи днів представники 23 країн світу розіграють 13 комплектів нагород, а також 4 путівки на Олімпіаду в Токіо-2020. Про це повідомляє НОК України у Facebook

Церемонія відкриття чемпіонату Європи зі стрибків у воду відбудеться у київському Центрі спорту “Ліко” і розпочнеться о 16.30. Вхід вільний.

Розклад змагань

5 серпня

16.30 - Церемонія відкриття

17.00 - Командні змагання

6 серпня

16.30 - Мікст-синхрон, трамплін, 3 м

18.00 - Жінки, вишка-індивідуал, 10 м

7 серпня

16.30 - Жінки, вишка-синхрон, 10 м

18.00 - Чоловіки, трамплін-індивідуал, 1 м

8 серпня

16.30 - Чоловіки, вишка-синхрон, 10 м

18.00 - Жінки, трамплін-індивідуал, 3 м

9 серпня

16.30 - Мікст-синхрон, вишка, 10 м

18.00 - Чоловіки, трамплін-індивідуал, 3 м

10 серпня

16.30 - Чоловіки, трамплін-синхрон, 3 м

18.00 - Жінки, трамплін-індивідуал, 1 м

11 серпня

16.30 - Жінки, трамплін-синхрон, 3 м

18.00 - Чоловіки, вишка-індивідуал, 10 м

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Наживо змагання покаже телеканал “UA: Перший”.

Нагадаємо, європейська першість зі стрибків у воду вдруге проходитиме в Україні. Вперше Міжнародна федерація водних видів спорту надала цю можливість у 2017 році – завдяки спільним зусиллями Мінмолодьспорту та Федерації стрибків у воду. ЧЄ-2017 назавжди запам`ятається першим командним місцем української збірної.