5 серпня в Києві стартує чемпіонат Європи зі стрибків у воду

Чемпіонат є відбірковим змаганням на Олімпіаду-2020.

З 5 по 11 серпня в Києві, на базі спортивного комплексу «Ліко» відбудеться чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Про це повідомляє Укрінформ.

У європейському чемпіонаті-2019 змагатимуться команди з 25 країн. Під час чемпіонату розігруватимуть ліцензії на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. Відбірковий тур на Олімпійські ігри розіграють у чотирьох індивідуальних дисциплінах: у стрибках із трампліну 3 м і вишки 10 м серед чоловіків і жінок.

Урочиста церемонія відкриття відбудеться 5 серпня о 16:30.

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Склад збірної України зі стрибків у воду на Євро-2019

чоловіки

Олег Колодій (1993) - 1м, 3м, 3м синхрон, команда

Станіслав Оліферчик (1996) - 1м, 3м мікст

Олександр Горшковозов - 3м, 3м синхрон

Олег Сербін (2001) - 10м, 10м синхрон

Олексій Середа (2005) - 10м, 10м синхрон, 10м мікст, команда

жінки

Анна Арнаутова (2004) - 1м

Олена Федорова (1986) - 1м, 3м

Вікторія Кесар (1993) - 3м, 3м синхрон, 3м мікст, команда

Анна Письменська (1991) - 3м синхрон

Софія Лискун (2002) - 10м, 10м мікст, команда

Нагадаємо, європейська першість зі стрибків у воду вдруге проходитиме в Україні. Вперше Міжнародна федерація водних видів спорту надала цю можливість у 2017 році – завдяки спільним зусиллями Мінмолодьспорту та Федерації стрибків у воду. ЧЄ-2017 назавжди запам`ятається першим командним місцем української збірної.