5 серпня в Києві стартує чемпіонат Європи зі стрибків у воду
З 5 по 11 серпня в Києві, на базі спортивного комплексу «Ліко» відбудеться чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Про це повідомляє Укрінформ.
У європейському чемпіонаті-2019 змагатимуться команди з 25 країн. Під час чемпіонату розігруватимуть ліцензії на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. Відбірковий тур на Олімпійські ігри розіграють у чотирьох індивідуальних дисциплінах: у стрибках із трампліну 3 м і вишки 10 м серед чоловіків і жінок.
Урочиста церемонія відкриття відбудеться 5 серпня о 16:30.
Склад збірної України зі стрибків у воду на Євро-2019
чоловіки
Олег Колодій (1993) - 1м, 3м, 3м синхрон, команда
Станіслав Оліферчик (1996) - 1м, 3м мікст
Олександр Горшковозов - 3м, 3м синхрон
Олег Сербін (2001) - 10м, 10м синхрон
Олексій Середа (2005) - 10м, 10м синхрон, 10м мікст, команда
жінки
Анна Арнаутова (2004) - 1м
Олена Федорова (1986) - 1м, 3м
Вікторія Кесар (1993) - 3м, 3м синхрон, 3м мікст, команда
Анна Письменська (1991) - 3м синхрон
Софія Лискун (2002) - 10м, 10м мікст, команда
Нагадаємо, європейська першість зі стрибків у воду вдруге проходитиме в Україні. Вперше Міжнародна федерація водних видів спорту надала цю можливість у 2017 році – завдяки спільним зусиллями Мінмолодьспорту та Федерації стрибків у воду. ЧЄ-2017 назавжди запам`ятається першим командним місцем української збірної.