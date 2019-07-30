У серпні Київ прийматиме чемпіонат Європи зі стрибків у воду

На турнірі розіграють олімпійські путівки.

З 5-го по 11 серпня в київському басейні «Ліко» пройде відбірковий на Олімпійські ігри-2020 чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Про це повідомляє XSport.

Олімпійські ліцензії розіграють в чотирьох індивідуальних дисциплінах. Їх отримають лише переможці в стрибках з трампліну 3м і вишки (10м) серед чоловіків та жінок.

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Нагадаємо, на минулому в Кореї чемпіонаті світу три олімпійські ліцензії для збірної України завоювали Олег Колодій (3м), Олексій Середа (10м) і Вікторія Кесар (3м).

Минулого разу Київ приймав чемпіонат Європи в 2017 році. Тоді збірна України виграла командний залік.