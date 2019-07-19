Олексій Середа вийшов у фінал чемпіонату світу в стрибках з вишки

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

За підсумками чоловічого півфіналу в стрибках у воду з 10-метрової вишки українець Олексій Середа показав 7-й результат (476,30 бала) і пройшов у фінал змагань, повідомляє Укрінформ.

Кваліфікацію виграли китайці Цзянь Ян (573,35) та Хао Ян (572,30).

Фінал у цьому виді програми відбудеться 20 липня.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.