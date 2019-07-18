Колодій посів 12 місце на чемпіонаті світу у стрибках у воду з 3-метрового трампліну

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

За підсумками фіналу в стрибках у воду з 3-метрового трампліну українець Олег Колодій за сумою шести срооб показав останній, 12-й результат (421,40 бала), повідомляє Укрінформ.

Фінал у цьому виді програми виграли китайці Сиї Се (545,45) - "золото" та Юань Цао (517,45) - "срібло". "Бронза" дісталася британцю Джеку Лаугеру (504,55).

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.