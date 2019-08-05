Гаррі Магвайр офіційно став футболістом "Манчестер Юнайтед"

Гравець "Лестера" та збірної Англії Гаррі Магвайр у понеділок офіційно став футболістом іншого англійської клубу - "Манчестер Юнайтед".

26-річний захисник підписав шестирічний контракт з можливістю пролонгації ще на рік, повідомляє "Манчестер Юнайтед" у Twitter.

"Гаррі є одним з кращих центральних захисників, і я радий, що він у нашому клубі, - сказав наставник" МЮ "Уле Гуннар Сульшер. - Він відмінно читає гру і завжди зберігає спокій у важких ситуаціях. Крім того, Гаррі добре вписується в команду як на полі, так і поза його межами".

А сам новачок "МЮ" заявив: "Радий, що підписав контракт з цим чудовим клубом. Я насолоджувався грою у "Лестері", але, знаєте, коли у двері стукається "Манчестер Юнайтед", важко відмовитися від такої прекрасної пропозиції".

Вартість переходу Магвайра оцінюється в 87 млн євро. Це - найдорожчий трансфер захисника в історії футболу.