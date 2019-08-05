"Черкаські Мавпи" підписали американського баскетболіста

Український баскетбольний клуб “Черкаські Мавпи” продовжує активно працювати над комплектацією команди на сезон-2019/20.

“Черкаські Мавпи” підписали свого першого легіонера. Ним став американський форвард Діон Райт. Про це повідомляє пресслужба БК “Черкаські мавпи”.

26-річний американський баскетболіст грає на позиції четвертого номера і має підсилити в команді Максима Міхельсона передню лінію.

Зазначається, що у NCAA Діон Райт був одним із лідерів команди Нью-Йоркського університету. В останньому сезоні він здобував у середньому 16.7 очок та 9.1 підбирання. Після студентської кар’єри гравець виступав у чемпіонатах Японії, Ізраїлю та Кіпру.

Відеопрезентація баскетболіста:

Минулого сезону Діон Райт виступав за “АЕЛ”. На Кіпрі він в середньому заробляв 14.8 очок за матч та робив 7.8 підбирання.

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Райт став першим легіонером, якого “Черкаські Мавпи” підписали у це міжсезоння. До цього контракт з черкасцями уклали українці Кольченко, Конєв, Бєліков та Кушніров.