На Херсонщині пройшов Фестиваль мінібаскетболу

На Херсонщині за підтримки Федерації баскетболу України відбувся традиційний Фестиваль мінібаскетболу.

За дві зміни Фестивалю, який проводився у Залізному Порту, було проведено 163 гри мінібаскетболу, 130 ігор 3х3, понад 15 годин конкурсів та естафет. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

На другій зміні всі команди були поділені на 3 категорії: хлопчики 2007 року народження, хлопчики 2008 року народження і команди дівчаток 2007-2008 років народження. Загальна кількість учасників другої зміни - 32 команди, тобто одночасно брали участь близько чотирьохсот дітей.

Переможцями Фестивалю стали 3 команди: Тейваз (Київ) - 2007, ДЮСШ-7 (Харків) - 2008 і МОБІ (Бровари) серед команд дівчат.

У Залізному Порту пройшов Фестиваль мінібаскетболу / Фото: ФБУ

У конкурсі капітанів перемогли: Сава Сєвєрцев (Тейваз, 2007), Данило Петля (ДЮСШ-7, Харків - 2008) і Вероніка Гончаренко (МОБІ, Бровари)

Турнір 3х3 виграли у своїх категоріях: Тейваз-2007, Політехнік-2008 і "Черкаські Мавпи" серед команд дівчаток.

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Турнір з міні-баскетболу: серед юнаків 2007 р.н. найсильнішими були "Комети" зі Світловодська, серед учасників 2008 р.н. - ДЮСШ-7 (Харків) у хлопців і команда з Черкас у дівчат.