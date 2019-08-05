Збірні України з баскетболу 3х3 захопили лідерство в Лізі націй U-23

Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 захопили лідерство після чотирьох етапів Ліги націй U-23 в Центрально-Східноєвропейській конференції.

Команди вже відіграли чотири етапи: по два у Львові та угорському Сольноку. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

У Сольноку чоловіча збірна України була третьою на третьому етапі та перемогла на четвертому. Жіноча збірна України на третьому етапі в Угорщині перемогла, а на четвертому – фінішувала третьою.

У Львові чоловіки фінішували на другому та першому місцях, жінки – на другому та третьому.

У сумі чоловіки мають 350 балів і очолюють загальний залік. За ними йдуть Угорщина (300) та Польща (290).

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 має загалом 320 балів. На другому місці Угорщина (300), на третьому – Чехія (280).

Заключні етапи конференції відбудуться 29-30 серпня в угорському Дебрецені.