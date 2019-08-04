Збірна України обіграла баскетболістів Бельгії і стала дев'ятою на чемпіонаті Європи U18

Баскетболісти збірної України (гравці до 18-ти років) зіграли заключний матч на чемпіонаті Європи (дивізіон В) у місті Орадя (Румунія).

Українська команда у поєдинку за 9-10 місця Євробаскету U18 з рахунком 65:57 (12:13, 18:13, 17:18, 18:13) завдала поразки одноліткам з Бельгії, повідомляє Укрінформ. У поєдинку за 3-тє місце Чехія переграла Північну Македонію - 89:80 (28:21, 17:28, 30:18, 14:13). Читайте також: Збірна України обіграла баскетболістів Боснії і Герцеговини на чемпіонаті Європи U18 У фіналі континентальної першості зійдуться Польща та Ізраїль.