Збірна України обіграла баскетболістів Боснії і Герцеговини на чемпіонаті Європи U18

Баскетболісти збірної України (гравці до 18-ти років) зіграли передостанній поєдинок на чемпіонаті Європи (дивізіон В) у місті Орадя (Румунія).

Українська команда у плей-офф за 9-12 місця Євробаскету U18 з рахунком 95:74 (18:14, 30:14, 20:24, 27:22) завдала поразки одноліткам з Боснії і Герцеговини, забезпечивши собі місце у першій десятці, повідомляє Укрінформ.

4 серпня у матчі за 9-10 місця збірна України зустрінеться з командою Бельгії, яка взяла гору над баскетболістами Ісландії - 91:80 (18:14, 20:27, 24:15, 29:24).

У фіналі континентальної першості зійдуться Польща та Ізраїль. Чехія і Північна Македонія зіграють у поєдинку за 3-тє місце.

Результати півфінальних матчів Євробаскету U18 у дивізіоні В:

Польща - Чехія - 76:58 (24:15, 12:16, 16:17, 24:10)

Північна Македонія - Ізраїль - 66:78 (18:16, 6:27, 19:18, 23:17).