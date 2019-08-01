Латвійський фахівець Муйжнієкс очолив БК «Прометей»

Дебютант української Суперліги презентував головного тренера та новачків.

Латвійський тренер Карліс Муйжнієкс обійняв сьогодні посаду головного тренера новачка баскетбольної Суперліги – БК «Прометей» з Кам'янського. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Це не перший сезон фахівця в Україні. Раніше латвієць очолював «Кривбас» і «Хімік». Під його керівництвом «Хімік» з Южного в 2015 році завоював чемпіонство, вигравши всі 36 матчів.

Також відзначимо, що раніше Муйжнієкс тренував збірну Латвії та латвійські клуби «Вентспілс» і «Баронс». З «Баронс» Муйжнієкс виграв Кубок Єврочеллендж та чемпіонат Латвії. З «Вентспілсом» він перемагав в чемпіонаті Латвії п’ять разів. Двічі керував латвійською збірною на чемпіонатах Європи.

Крім цього, сьогодні кам'янський клуб представив чотирьох нових гравців: Трента, Лукашова, Антипова і Сидорова.