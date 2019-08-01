Латвійський фахівець Муйжнієкс очолив БК «Прометей»

Латвійський фахівець Муйжнієкс очолив БК «Прометей»

Укрінформ
Дебютант української Суперліги презентував головного тренера та новачків.

Латвійський тренер Карліс Муйжнієкс обійняв сьогодні посаду головного тренера новачка баскетбольної Суперліги – БК «Прометей» з Кам'янського. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Це не перший сезон фахівця в Україні. Раніше латвієць очолював «Кривбас» і «Хімік». Під його керівництвом «Хімік» з Южного в 2015 році завоював чемпіонство, вигравши всі 36 матчів.

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Також відзначимо, що раніше Муйжнієкс тренував збірну Латвії та латвійські клуби «Вентспілс» і «Баронс». З «Баронс» Муйжнієкс виграв Кубок Єврочеллендж та чемпіонат Латвії. З «Вентспілсом» він перемагав в чемпіонаті Латвії п’ять разів. Двічі керував латвійською збірною на чемпіонатах Європи.

Крім цього, сьогодні кам'янський клуб представив чотирьох нових гравців: Трента, Лукашова, Антипова і Сидорова.

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