"Шахтар" реалізував лише 3 моменти з 12 в поєдинку з "Карпатами" - Каштру

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру прокоментував перемогу над львівськими “Карпатами” (3:0) в матчі 2 туру УПЛ.

Луїш Каштру, зокрема, зазначив, що його команда забила 3 м'ячі, хоча мала 12 явних моментів для голу.

“Ми не почали гру найкращим чином. Так, контролювали м'яч, але досить повільно, і протягом 20 хвилин не виходило розкривати оборону гостей. “Карпати” просто зміщувалися вліво-вправо і не давали нам провести хороші атаки на обох флангах. Приблизно в середині першого тайму ми змінили деякі деталі: центральні захисники більше просували м'яч, щоб суперники зустрічали нас, а вінгери та інсайди могли частіше використовувати зони у них за спиною. Після цього стали розкривати оборону “Карпат”. Додали варіативності атакам як в центрі, так і на флангах, мали 12 явних гольових моментів, з яких 3 реалізували. Я очікував, що з 12 кутових ми матимемо ще хоча б один шанс для взяття воріт, але цього не сталося. У будь-якому випадку хороша перемога. Вітаю своїх гравців з тим, що вони показали на полі”, - цитує Каштру пресслужба ФК “Шахтар”.

Як повідомлялося, 4 серпня футболісти донецького "Шахтаря" здобули другу перемогу в чемпіонаті України серед команд Прем'єр-ліги. У другому турі національної першості "Шахтар" з рахунком 3:0 обіграв львівські "Карпати", які зазнали другої поразки поспіль.

Перемогу "гірникам" на стадіоні "Металіст" у Харкові принесли голи Марлоса (40), Жуніора Мораеса (45) та Ісмаїлі (63).

У наступному турі УПЛ 10 серпня "Шахтар" на столичному НСК "Олімпійський" зійдеться з київським "Динамо".

“Ні для кого не секрет, що “Динамо” - дуже хороша команда. Вони завжди намагаються залучити суперника на один фланг, потім швидко зробити зміну і подати в штрафну. На початку останньої третини це змушує нас зміщуватися і закриватися без м'яча. Вони не ідеальні, як і ми, як і всі. Це буде хороший матч”, - поділився очікуваннями від майбутнього протистояння Каштру.