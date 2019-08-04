"Шахтар" обіграв "Карпати" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти донецького "Шахтаря" здобули другу перемогу в чемпіонаті України серед команд Прем'єр-ліги.

У другому турі національної першості "Шахтар" з рахунком 3:0 обіграв львівські "Карпати", які зазнали другої поразки поспіль, повідомляє Укрінформ.

Перемогу "гірникам" на стадіоні "Металіст" у Харкові принесли голи Марлоса (40-а хвилина), Жуніора Мораеса (45) та Ісмаїлі (63).

У наступному турі "Шахтар" 10 серпня на столичному НСК "Олімпійський" зійдеться з київським "Динамо", а "Карпати" 11 серпня на стадіоні "Україна" у Львові зустрінуться з "Маріуполем".

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Результати інших поєдинків 2-го туру:

"Маріуполь" - "Олександрія" - 2:1

голи: Руслан Фомін (77-ма хвилина, з пенальті), Владислав Вакула (83) - Артем Сітало (90+5);

"Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава) - 2:0

голи: Владислав Калитвинцев (19), Олександр Філіппов (79);

"Львів" - "Динамо" (Київ) - 0:3

голи: Віталій Буяльський (45+1, 45+3, з пенальті), Де Піна (52);

"Олімпік" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 0:1

голи: Віталій Гавриш (68, з пенальті).

"Зоря" (Луганськ) - "Дніпро-1" - 1:1

голи: Владислав Кочергін (70) - Ігор Когут (45+3).

Турнірне становище: "Шахтар" - 6 очок, "Динамо" - 6, "Колос" - 6, "Дніпро-1" - 4, "Зоря" - 4, "Маріуполь" - 3, "Львів" - 3, "Десна" - 3, "Олександрія" - 0, "Ворскла" - 0, "Олімпік" - 0, "Карпати" - 0.