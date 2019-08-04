Визначився розклад матчів Меморіалу Віктора Баннікова

Наприкінці серпня футболісти юнацької збірної України (гравці до 17 років) візьмуть участь у традиційному міжнародному турнірі - Меморіалі Віктора Баннікова.

Уже 16-й за ліком міжнародний турнір під егідою Української асоціації футболу (УАФ) пам'яті першого президента національної федерації футболу Віктора Баннікова відбудеться в період із 26 по 30 серпня за участю юнацьких збірних України, Азербайджану, Латвії, Литви, Білорусі, Туреччини, Словаччини та Ізраїлю, повідомляє прес-служба УАФ.

Поєдинки проходитимуть на столичному НТК ім. В. Баннікова, стадіонах ім. В. Мельника (Обухів), "Ювілейний" (Буча) та "Колос" (Бориспіль).

Розклад матчів Меморіалу Баннікова.

Група А:

26 серпня: Україна - Латвія, Азербайджан - Ізраїль;

27 серпня: Україна - Азербайджан, Ізраїль - Латвія;

29 серпня: Ізраїль - Україна, Латвія - Азербайджан.

Група В:

26 серпня: Туреччина - Литва, Словаччина - Білорусь;

27 серпня: Туреччина - Словаччина, Білорусь - Литва;

29 серпня: Білорусь - Туреччина, Литва - Словаччина.

Стикові матчі за 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 місця відбудуться 30 серпня.

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Додамо, що для команди Олександра Петракова турнір стане одним з етапів підготовки до кваліфікаційного раунду юнацького чемпіонату Європи-2020 (U-17), на якому українці зіграють з однолітками з Грузії, Албанії та господарем турніру командою Португалії.