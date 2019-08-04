Визначився розклад матчів Меморіалу Віктора Баннікова
Уже 16-й за ліком міжнародний турнір під егідою Української асоціації футболу (УАФ) пам'яті першого президента національної федерації футболу Віктора Баннікова відбудеться в період із 26 по 30 серпня за участю юнацьких збірних України, Азербайджану, Латвії, Литви, Білорусі, Туреччини, Словаччини та Ізраїлю, повідомляє прес-служба УАФ.
Поєдинки проходитимуть на столичному НТК ім. В. Баннікова, стадіонах ім. В. Мельника (Обухів), "Ювілейний" (Буча) та "Колос" (Бориспіль).
Розклад матчів Меморіалу Баннікова.
Група А:
26 серпня: Україна - Латвія, Азербайджан - Ізраїль;
27 серпня: Україна - Азербайджан, Ізраїль - Латвія;
29 серпня: Ізраїль - Україна, Латвія - Азербайджан.
Група В:
26 серпня: Туреччина - Литва, Словаччина - Білорусь;
27 серпня: Туреччина - Словаччина, Білорусь - Литва;
29 серпня: Білорусь - Туреччина, Литва - Словаччина.
Стикові матчі за 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 місця відбудуться 30 серпня.
Додамо, що для команди Олександра Петракова турнір стане одним з етапів підготовки до кваліфікаційного раунду юнацького чемпіонату Європи-2020 (U-17), на якому українці зіграють з однолітками з Грузії, Албанії та господарем турніру командою Португалії.