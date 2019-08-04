"Олімпік" програв "Колосу" в матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Футболісти донецького "Олімпіка" зазнали другої поспіль поразки в чемпіонаті України серед команд Прем'єр-ліги.

У другому турі національної першості "Олімпік" з рахунком 0:1 поступився дебютанту ковалівському "Колосу", який здобув другу перемогу в чемпіонаті, повідомляє Укрінформ.

Автором голу на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського став Віталій Гавриш, який реалізував пенальті на 68-й хвилині зустрічі.

Команди догравали матч у меншості: перед перервою за друге попередження поле залишив 20-річний хавбек "Колоса" Євген Смирний (43-тя хвилина), в середині другого тайму червону картку отримав воротар "Олімпіка" Герман Пеньков (66), а у доданий час - нігерійський захисник донеччан Алію Абубакар (90+4).

У наступному турі 10 серпня "Олімпік" зіграє в гостях з "Олександрією", а "Колос" 11 серпня на своєму полі зустрінеться з луганською "Зорею".

Завершиться другий тур матчами в Харкові, де чемпіону країни донецькому "Шахтарю" протистоятимуть львівські "Карпати", і Запоріжжі - між "Зорею" та ФК "Дніпро-1".

Результати суботніх поєдинків туру:

"Маріуполь" - "Олександрія" - 2:1

голи: Руслан Фомін (77-я хвилина, з пенальті), Владислав Вакула (83) - Артем Сітало (90+5);

"Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава) - 2:0

голи: Владислав Калитвинцев (19), Олександр Філіппов (79);

"Львів" - "Динамо" (Київ) - 0:3

голи: Віталій Буяльський (45+1, 45+3, з пенальті), Де Піна (52).