«Олімпік» посилився іранським нападником

Захеді Шахаб переїхав в Україну з чемпіонату Ісландії.

Іранський форвард Захеді Шахаб став гравцем клубу УПЛ – «Олімпік». Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

23-річний нападник, останнім клубом якого був ісландський «Вестманнаеяр», підписав з «Олімпіком» контракт на 2 роки.

Захеді Шахаб почав кар'єру в Ірані в складі «Персеполіса», а до переходу в чемпіонат Ісландії також встиг пограти в оренді в місцевому «Машин Сази». У 2018 році в складі «Вестманнаеяр» Шахаб провів 17 матчів у всіх турнірах, забивши 4 м’ячі.

«Для моєї кар'єри перехід в «Олімпік» - крок вперед. Тут у мене є можливість розвивати свої навички і продемонструвати свій потенціал. Я хочу показати всім, чого я вартий. Я приїхав сюди, бо хочу перемагати разом з командою. Моя мрія - грати в єврокубках. В «Олімпіку» створені всі умови для цього», - сказав Захеді.

В даний момент в розпорядженні головного тренера «Олімпіка» Жуліо Сезара, крім іранського новачка, форварди Віталій Балашов, Тарас Завійський, Матар Дійє і Роман Вантух.

Нагадаємо, «Олімпік» в першому турі УПЛ поступився «Дніпру-1» (0:2), а сьогодні в другому турі зіграє з «Колосом».