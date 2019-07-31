"Дніпро-1" обіграв "Олімпік" у футбольній Прем'єр-лізі України

Дебютант чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги футбольний клуб "Дніпро-1" у стартовому матчі здобув перемогу над донецьким "Олімпіком" - 2:0.

Авторами голів на "Дніпро-Арені" стали Сергій Булеца (3-тя хвилина) та Владислав Супряга (9), повідомляє Укрінформ.

Завершиться стартовий тур чемпіонату України матчем "Карпати" (Львів) - "Динамо" (Київ).

Матч "Дніпро-1" - "Олімпік" / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Результати інших матчів першого туру Прем'єр-ліги:

"Ворскла" (Полтава) - "Зоря" (Луганськ) - 0:1

гол: Богдан Лєднєв (3-тя хвилина);

"Десна" (Чернігів) - ФК "Львів" - 1:2

голи: Денис Фаворов (30) - Педро Вітор (53), Тавареш (86);

"Колос" (Ковалівка) - ФК "Маріуполь" - 2:1

голи: Євген Смирний (41), Віталій Гавриш (67) - Руслан Фомін (15);

"Олександрія" - "Шахтар" (Донецьк) - 1:3

голи: Максим Третьяков (42) - Гліб Бухал (58 - автогол), Тайсон (73) Дентінью (90+1).

У другому турі національної першості 4 серпня "Дніпро-1" на "Славутич-Арені" в Запоріжжі зіграє з луганською "Зорею", а "Олімпік" на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського зустрінеться з "Колосом" з Ковалівки.