"Дніпро-1" обіграв "Олімпік" у футбольній Прем'єр-лізі України
Авторами голів на "Дніпро-Арені" стали Сергій Булеца (3-тя хвилина) та Владислав Супряга (9), повідомляє Укрінформ.
Завершиться стартовий тур чемпіонату України матчем "Карпати" (Львів) - "Динамо" (Київ).Матч "Дніпро-1" - "Олімпік" / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ
Результати інших матчів першого туру Прем'єр-ліги:
"Ворскла" (Полтава) - "Зоря" (Луганськ) - 0:1
гол: Богдан Лєднєв (3-тя хвилина);
"Десна" (Чернігів) - ФК "Львів" - 1:2
голи: Денис Фаворов (30) - Педро Вітор (53), Тавареш (86);
"Колос" (Ковалівка) - ФК "Маріуполь" - 2:1
голи: Євген Смирний (41), Віталій Гавриш (67) - Руслан Фомін (15);
"Олександрія" - "Шахтар" (Донецьк) - 1:3
голи: Максим Третьяков (42) - Гліб Бухал (58 - автогол), Тайсон (73) Дентінью (90+1).
У другому турі національної першості 4 серпня "Дніпро-1" на "Славутич-Арені" в Запоріжжі зіграє з луганською "Зорею", а "Олімпік" на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського зустрінеться з "Колосом" з Ковалівки.