Українець Дев'ятьяров виграв другий парний титул поспіль на турнірах ITF

25-річний харків'янин Марат Дев'ятьяров став суботу чемпіоном турніру ITF у парному розряді в румунському місті Кітіла.

У фінальному матчі український тенісист та Аморі Дельма із Франції обіграли господарів корту з Румунії Володимира Філіпа і Луку Джордже Татомира - 7:6 (7:5), 6:3, повідомляє BTU.

В одиночному розряді Дев'ятьяров поступився у стартовому колі.

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Додамо, що Марат виграв другий парний титул поспіль. Як інформувало агентство, два тижні тому він став переможцем турніру ITF у місті Каштелу-Бранку (Португалія).