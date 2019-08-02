Українці здобули 6 нагород на старті юніорського чемпіонату світу з підводного спорту

У Шарм-ель-Шейху (Єгипет) триває світова першість з підводного спорту (плавання в ластах) серед юніорів.

На старті змагань юні українці вже здобули шість нагород, повідомили Укрінформу у прес-службі Мінмолодьспорту.

Чемпіонкою світу на дистанціїї 200 м в ластах стала Софія Гречко. Крім того, у своєму активі Софія має "бронзу" на стометрівці в ластах", - зазначили у прес-службі.

Євгенія Тимошенко стала віце-чемпіонкою світу на дистанції 100 м у біластах.

Бронзові медалі Україні принесли Анастасія Ізюмова (1500 м, в ластах), Євгенія Тимошенко (200 м, в біластах) та Володимир Сущенко (400 м, в ластах).

Чемпіоннат світу закінчиться 4 серпня.