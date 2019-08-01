Українець Михайло Романишин пропливе по Дніпру від кордону з Білоруссю до Чорного моря

Майстер спорту Михайло Романишин має намір встановити рекорд, пропливши за місяць українську ділянку Дніпра від кордону з Білоруссю до Чорного моря.

Орієнтовна відстань запливу - близько 850 км, про це спортсмен розповів на пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Заплив розпочнеться 5 серпня у селі Страхолісся Київської області на кордоні з Білоруссю, а фініш має відбутися за 27-30 днів у парку Слави міста Херсон", - зазначив Романишин.

Згідно з попередньою програмою запливу, спортсмен щодня плистиме близько 12-ти годин, долаючи близько 30 км . За ним слідуватме група супроводу, до якої, зокрема, увійде тренер. Спеціальна машина доставлятиме спорядження для ночівлі та їжу. Плавця також супроводжуватиуть патрулі водної поліції. Досягнення мають зафіксувати експерти Національного реєстру рекордів України.

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Головны цілі запливу Михайла Романишина - привернути увагу до екологічних проблем Дніпра, популяризувати плавання та сформувати благодійну допомогу молодим обдарованим спортсменам.