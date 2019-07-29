Голландець Шутен і француженка Дорнич виграли III етап Ультрамарафонської серії з плавання

Голландець Шутен і француженка Дорнич виграли III етап Ультрамарафонської серії з плавання

Укрінформ
На озері Сен-Жан (Канада) відбувся третій етап Ультрамарафонской серії з плавання.

Дистанцію 32 км першими подолали Марсель Шутен з Голландії (7 годин 13 хвилин 31 секунда) і француженка Морган Дорнич (8:00.34), повідомляє Укрінформ.

У чоловіків другим фінішував австралієць Крістофер Діган (відставання 9 хвилин 45 секунд), третім - аргентинець Матіас Діас Ернандес (+19.10).

Друге місце у жінок посіла Пілар Гейхо з Аргентини (+12.06), третя позиція у італійки Аліси Франко (+22.33).

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Українські плавці в змаганнях участі не брали.

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