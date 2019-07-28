Українець Романчук виграв "срібло" чемпіонату світу з плавання на 1500-метрівці
Укрінформ
Український плавець Михайло Романчук став срібним призером чемпіонату світу з водних видів спорту в Кванджу (Республіка Корея).
У хаключний день світової першості Романчук з результатом 14 хвилин 37,63 секунди посів друге місце у фінал змагань на дистанції 1500 метрів вільним стилем, повідомляє Укрінформ.
Переміг у цій дисципліні німець Флоріан Веллброк (14.36,54), "бронза" дісталася італійцю Грегоріо Палтріньєрі (14.38,75).
Сергій Фролов показав сьомий час - 15.01,04.