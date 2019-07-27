Плавці Романчук і Фролов вийшли у фінал чемпіонату світу на 1500-метрівці
Укрінформ
В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.
Українці Михайло Романчук та Сергій Фролов вийшли у фінал змагань на дистанції 1500 метрів вільним стилем, повідомляє Укрінформ.
У попередніх запливах Романчук показав третій час (14 хвилин 47,54 секунди), Фролов - восьмий (14.55,06).
Переміг у кваліфікації італієць Грегоріо Палтріньєрі (14.45,80),
Фінал у цьому виді програми пройде 28 липня.
На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.