Романчук і Фролов залишилися без медалей чемпіонату світу у плаванні на 800 метрів

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

Українці Михайло Романчук та Сергій Фролов залишилися поза п'єдесталу змагань на дистанції 800 метрів вільним стилем, повідомляє Укрінформ.

У фіналі Фролов показав сьомий час (7 хвилин 47,32 секунди), Романчук (7.49,32) фінішував восьмим, повідомляє Укрінформ.

Переміг у цьому виді програми італієць Грегоріо Палтріньєрі, який встановив рекорд Європи (7.39,27).

Романчук і Фролов 27 липня візьмуть участь у попередніх стартах світової першості на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.