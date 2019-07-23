Плавці Романчук і Фролов вийшли у фінал чемпіонату світу на 800-метрівці кролем
Укрінформ
В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.
Українці Михайло Романчук та Сергій Фролов вийшли у фінал змагань на дистанції 800 метрів вільним стилем, повідомляє Укрінформ.
У попередніх запливах Романчук показав шостий час (7 хвилин 47,01 секунди), Фролов - сьомий (7.47,25).
Фінал у цьому виді програми пройде 24 липня.
Денис Кесиль з третім результатом (1.55,82) пробився у півфінал 200-метрівки батерфляєм.
На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.