Плавці Романчук і Фролов вийшли у фінал чемпіонату світу на 800-метрівці кролем

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

Українці Михайло Романчук та Сергій Фролов вийшли у фінал змагань на дистанції 800 метрів вільним стилем, повідомляє Укрінформ.

У попередніх запливах Романчук показав шостий час (7 хвилин 47,01 секунди), Фролов - сьомий (7.47,25).

Фінал у цьому виді програми пройде 24 липня.

Денис Кесиль з третім результатом (1.55,82) пробився у півфінал 200-метрівки батерфляєм.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.