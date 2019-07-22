Плавець Андрій Говоров став шостим на чемпіонаті світу на 50-метрівці батерфляєм
Укрінформ
В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.
Українець Андрій Говоров залишився поза п'єдесталу на 50-метрівці батерфляєм, подолавши дистанцію у фіналі з шостим часом - 22,91 секунди, повідомляє Укрінформ.
Переміг у цьому виді програми американець Кейлеб Дрессел (22,35). "Срібло" дісталося росіянну Олегу Костіну (22,70), "бронза" - бразильцю Ніколасу Сантосу (22,79).
На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.