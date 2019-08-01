Світоліна: Думаю, я відіграла з Касаткіною якісний матч на харді

У поєдинку 2-го кола тенісного турніру у Сан-Хосе (США) перша "ракетка" України Еліна Світоліна обіграла росіянку Дар'ю Касаткіну.

Після упевненої перемоги всього лише за 1 годину 6 хвилин з рахунком 6:3, 6:1 Еліна висловила задоволення своє грою на хардовому покритті, повідомляє BTU.

"Думаю, як для першої зустрічі на хардовому покритті, я відіграла досить якісний матч. Я не особливо думала про те, що відбувається на іншій частині корту. Касаткіна - дуже небезпечний гравець, у неї добре працюють руки, вона завжди демонструє боротьбу. Мені доводилося боротися за кожне очко, а наприкінці я просто стала діяти більш стабільно. Нині тенісистки повернулися на хорд, і я очікую на цікаві матчі протягом усієї цієї частини сезону", - сказала українка.

Як інформувало агентство, в 1/4 фіналу турніру Світоліна зіграє проти Марії Саккарі із Греції. На Вімблдоні-2019 перемогу у трьох сетах здобула наша співвітчизниця.