Сестри Кіченок вийшли до парного чвертьфіналу турніру WTA У Сан-Хосе
Укрінформ
Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок з перемоги стартували у парній сітці турніру Mubadala Silicon Valley Classic - Premier у Сан-Хосе (США) із призовим фондом 876 тис 183 дол.
Уродженки Дніпра, посіяні під 3-м номером, обіграли чесько-австралійський дует Марія Боузковова/Прісцилла Хон - 7:6 (7:5), 6:2, повідомляє Укрінформ.
.Суперниці провели на корті 1 годину 19 хвилин.
Наступними опонентками сестер Кіченок стануть китаянки Сюко Аояма та Єна Шибахара.
Минулого року сестри Кіченок дійшли до фіналу цих змагань. Нинішній турнір у Сан-Хосе триватиме до 4 серпня.