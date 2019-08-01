Сестри Кіченок вийшли до парного чвертьфіналу турніру WTA У Сан-Хосе

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок з перемоги стартували у парній сітці турніру Mubadala Silicon Valley Classic - Premier у Сан-Хосе (США) із призовим фондом 876 тис 183 дол.

Уродженки Дніпра, посіяні під 3-м номером, обіграли чесько-австралійський дует Марія Боузковова/Прісцилла Хон - 7:6 (7:5), 6:2, повідомляє Укрінформ. .Суперниці провели на корті 1 годину 19 хвилин. Наступними опонентками сестер Кіченок стануть китаянки Сюко Аояма та Єна Шибахара. Читайте також: Світоліна обіграла Касаткіну і вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Сан-Хосе Минулого року сестри Кіченок дійшли до фіналу цих змагань. Нинішній турнір у Сан-Хосе триватиме до 4 серпня.