Зідан пообіцяв невдовзі вирішити майбутнє Луніна в «Реалі»

Головний тренер «Реала» назвав українця майбутнім воротарем клубу.

Головний тренер «Реала» Зінедін Зідан прокоментував майбутнє в клубі українського голкіпера Андрія Луніна. За його словами, ситуація з гравцем вирішиться після прибуття команди в Мадрид. Про це повідомляє офіційний сайт «Реала».

«Коли ми повернемося до Мадрида, то приймемо рішення. Також важливо знати, що думає сам гравець. Радий, що Лунін зіграв проти «Фенербахче», тому що цього досі не траплялось в контрольних матчах. Лунін - наш майбутній воротар, і ми з ним приймемо правильне рішення», - розповів Зідан.

Вчора Андрій Лунін відіграв за «Реал» один тайм і пропустив один м’яч у матчі з «Фенербахче» (5:3) за третє місце на турнірі Audi Cup.

Наступний контрольний матч «Реал» зіграє 7 серпня з «Зальцбургом» в Австрії.

Нагадаємо, Лунін перейшов у «Реал» в 2018 році, але відразу ж його віддали в оренду в «Леганес». У минулому сезоні Ла Ліги Лунін провів лише 5 матчів за «Леганес».

Після рішення Кейлора Наваса залишитися в «Реалі» Лунін може провести другий сезон поспіль в оренді. Взяти українця в оренду готовий «Вальядолід».

Офіційно новий сезон «Реал» відкриє 17 серпня, коли в стартовому турі Ла Ліги на виїзді зіграє проти «Сельти».