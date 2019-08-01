Лунін зіграв за «Реал» на Audi Cup, трофей виграв «Тоттенгем»

Лунін зіграв за «Реал» на Audi Cup, трофей виграв «Тоттенгем»

Укрінформ
Український воротар відіграв один тайм проти «Фенербахче».

Голкіпер «Реала» Андрій Лунін зіграв у матчі за третє місце на Audi Cup проти «Фенербахче» (5:3). Про це повідомляє Укрінформ.

У перерві, при рахунку 2:2, український воротар замінив Кейлора Наваса. В пасиві Луніна один пропущений м’яч. На 59-й хвилині воротар не впорався з дальнім ударом Туфана.

«Реал» переміг «Фенербахче» 5:3 і посів на турнірі, який пройшов на «Альянц-Арені» в Мюнхені, третє місце.

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У фінальному матчі Audi Cup «Тоттенгем» в серії пенальті обіграв «Баварію» 6:5 (основний час 2:2). У лондонців забивали Ламела і Еріксен, а у господарів – Арп і Девіс. В серії пенальті вирішальних промахів припустилися лідери «Баварії» - Алаба і Боатенг.  

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