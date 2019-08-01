Лунін зіграв за «Реал» на Audi Cup, трофей виграв «Тоттенгем»

Український воротар відіграв один тайм проти «Фенербахче».

Голкіпер «Реала» Андрій Лунін зіграв у матчі за третє місце на Audi Cup проти «Фенербахче» (5:3). Про це повідомляє Укрінформ.

У перерві, при рахунку 2:2, український воротар замінив Кейлора Наваса. В пасиві Луніна один пропущений м’яч. На 59-й хвилині воротар не впорався з дальнім ударом Туфана.

«Реал» переміг «Фенербахче» 5:3 і посів на турнірі, який пройшов на «Альянц-Арені» в Мюнхені, третє місце.

У фінальному матчі Audi Cup «Тоттенгем» в серії пенальті обіграв «Баварію» 6:5 (основний час 2:2). У лондонців забивали Ламела і Еріксен, а у господарів – Арп і Девіс. В серії пенальті вирішальних промахів припустилися лідери «Баварії» - Алаба і Боатенг.