Лунін потрапив до заявки «Реала» на Audi Cup
Воротар «Реала» Андрій Лунін потрапив до заявки команди на півфінальний матч Audi Cup проти «Тоттенгема». Про це повідомляє сторінка «Реала» в Twitter.
У лазареті мадридського клубу зараз перебуває основний воротар Тібо Куртуа, у якого травма гомілкостопа. Це істотно підвищує шанси Луніна вийти на поле. Крім українця, серед голкіперів в заявці «Реала» на гру є Кейлор Навас і 19-річний Дієго Альтубе з резервної команди.
Матч «Реал» - «Тоттенгем» зіграють 30 липня, початок - о 19:00 за київським часом. У Audi Cup також візьмуть участь «Баварія» і «Фенербахче».
Нагадаємо, Лунін перейшов у «Реал» в 2018 році, але відразу його віддали в оренду в «Леганес». У минулому сезоні Ла Ліги Лунін провів лише 5 матчів за «Леганес». Цей сезон Лунін також може провести в оренді. Готовність взяти українця висловив «Вальядолід».
Офіційно новий сезон «Реал» відкриє 17 серпня, коли в стартовому турі Ла Ліги на виїзді протистоятиме «Сельті».