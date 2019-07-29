Лунін потрапив до заявки «Реала» на Audi Cup

У Тібо Куртуа травма, тому український воротар має шанс зіграти проти «Тоттенгема».

Воротар «Реала» Андрій Лунін потрапив до заявки команди на півфінальний матч Audi Cup проти «Тоттенгема». Про це повідомляє сторінка «Реала» в Twitter.

У лазареті мадридського клубу зараз перебуває основний воротар Тібо Куртуа, у якого травма гомілкостопа. Це істотно підвищує шанси Луніна вийти на поле. Крім українця, серед голкіперів в заявці «Реала» на гру є Кейлор Навас і 19-річний Дієго Альтубе з резервної команди.

Матч «Реал» - «Тоттенгем» зіграють 30 липня, початок - о 19:00 за київським часом. У Audi Cup також візьмуть участь «Баварія» і «Фенербахче».

Нагадаємо, Лунін перейшов у «Реал» в 2018 році, але відразу його віддали в оренду в «Леганес». У минулому сезоні Ла Ліги Лунін провів лише 5 матчів за «Леганес». Цей сезон Лунін також може провести в оренді. Готовність взяти українця висловив «Вальядолід».

Офіційно новий сезон «Реал» відкриє 17 серпня, коли в стартовому турі Ла Ліги на виїзді протистоятиме «Сельті».