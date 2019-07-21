Андрій Лунін не зіграв у першому матчі "Реала" після відпустки

На Міжнародному кубку чемпіонів мадридський "Реал" у Г’юстоні (США) зустрічався з мюнхенською "Баварією" та поступився - 1:3.

У цьому матчі головний тренер іспанців Зінедін Зідан дав можливість зіграти по тайму двом своїм голкіперам - Тібо Куртуа та Кейлору Навасу, залишивши на лаві запасних українця Андрія Луніна, повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ). Читайте також: Визначилися потенційні суперники "Маріуполя" і "Зорі" в Лізі Європи Наступний поєдинок у рамках турніру "Реал" проведе 24 липня проти лондонського "Арсенала". Фото Павла Кубанова.