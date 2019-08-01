Хацкевич розповів про помилки «Динамо» в стартовому матчі УПЛ

Головний тренер киян задоволений грою у Львові.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над «Карпатами» (2:0) в першому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

«Так, ми володіли перевагою і мали два хороших моменти: перший у Гармаша і другий після помилки воротаря після стандартного положення, коли Бесєдін не замкнув.

Може, сам гол був нелогічним - простріл, рикошет. Але ми реалізували стандартне положення. У перші 15 хвилин другого тайму ми мали закривати цю гру. Подумали, що буде легко, але грали кілька днів тому за Суперкубок, де віддали багато емоцій.

Поле було в чудовому стані, але з нашого боку брак був великим навіть у простих ситуаціях. Десь потрібно було контролювати темп гри, але зрозуміло, що зараз в першому турі багато емоцій, бажання у гравців.

В цілому гра мені сподобалася, тому що м'яч майже не затримувався в центрі поля - були атаки як в нашому виконанні, так і у виконанні суперників. До того ж в матчах перших турів головне - це результат», - розповів Хацкевич.

Наступний матч в УПЛ «Динамо» також проведе у Львові в суботу, 3 серпня, проти ФК «Львів».