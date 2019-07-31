ФІФА оголосила претендентів на звання кращого футболіста світу

В списку 10 прізвищ і жодного бразильця.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила список з 10 футболістів, що претендують на звання кращого гравця в світі. Про це повідомляє сайт ФІФА.

До списку увійшли: аргентинець Ліонель Мессі («Барселона»), португалець Кріштіану Роналду («Ювентус»), француз Кіліан Мбаппе («ПСЖ»), бельгієць Еден Азар («Реал»), голландці Маттейс Де Лігт («Ювентус»), Верджіл ван Дейк («Ліверпуль») і Френкі де Йонг («Барселона»), англієць Харрі Кейн («Тоттенхем»), сенегалець Садіо Мане («Ліверпуль») і єгиптянин Мохамед Салах («Ліверпуль»).

Проголосувати за свого кандидата може будь-який зареєстрований користувач на сайті Fifa.com.

Минулого року володарем премії став півзахисник «Реала» Лука Модрич, який цього разу навіть не увійшов до списку з кращих 10 гравців.

Офіційне оголошення переможця відбудеться 23 вересня в оперному театрі La Scala в Мілані.