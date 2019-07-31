Футболіст Мар'ян Швед: Щасливий, що забив дебютний мʼяч у складі "Селтіка"

Атакувальний півзахисник шотландського "Селтика" та національної футбольної збірної України Мар’ян Швед прокоментував свій дебютний гол у складі "кельтів" у відборі Ліги чемпіонів УЄФА.

Швед, зокрема, підкреслив, що сильно зіграла вся його команда, повідомляє прес-служба УАФ.

"Я дуже щасливий, що вдалося забити дебютний м’яч за "Селтик", - сказав Швед. - Ми провели хороший матч. Я радий, що команда здобула перемогу. Ми сильно зіграли у двох зустрічах проти "Нимме Калью".

Нагадаємо, 30 липня "Селтик" удруге переміг естонський "Нимме Калью" - 2:0 (перша гра - 5:0) у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Другий забитий м’яч шотландців на рахунку Мар’яна Шведа.

Наступним суперником чемпіонів Шотландії у третьому відбірковому раунді ЛЧ буде румунський клуб ЧФР. Матчі відбудуться 6-го або 7-го та 13 серпня.