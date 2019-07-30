«Бешикташ» невдовзі оголосить про перехід Коноплянки

Клуб зі Стамбула платитиме українцю 3 млн євро на рік.

«Бешикташ» домовився про трансфер українського півзахисника Євгена Коноплянки з «Шальке», клуб оголосить про перехід в найближчі дні. Про це повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, зарплата Коноплянки в турецькому клубі складе 3 млн євро в рік, в «Шальке» він отримував 4. Очікується, що сторони підпишуть дворічний контракт.

Для здійснення угоди «Бешикташу» потрібно залагодити останні деталі щодо компенсації «Шальке».

Контракт Коноплянки з «Шальке» розрахований до кінця сезону 2019/20. Transfermarkt оцінює українця в 6,5 млн євро.

Нагадаємо, «Бешикташ» в сезоні, що стартує зіграє в груповому етапі Ліги Європи.