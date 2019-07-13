Переговори між "Шальке" та "Фенербахче" по Коноплянці близькі до фіналу - ЗМІ

Всі деталі особистого контракту півзахисника збірної України з футболу Євгена Коноплянки з турецьким клубом "Фенербахче" вже улагоджені.

Про це повідомляє німецький Sport1.de.

За даними джерела, переговори "Шальке" і "Фенербахче" з приводу переїзду в Туреччину Євгена Коноплянки близькі до фіналу. Агент українського футболіста Фалі Рамдані вже побував в Стамбулі, де залагодив всі деталі особистих умов переходу свого клієнта. Тепер залишилося остаточно домовитися клубам. Цей процес йде.

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Раніше турецька преса повідомляла, що про трансфер Коноплянки "Фенербахче" оголосить до кінця поточного тижня.

Фото: schalke04.de