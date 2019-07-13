Переговори між "Шальке" та "Фенербахче" по Коноплянці близькі до фіналу - ЗМІ
Укрінформ
Всі деталі особистого контракту півзахисника збірної України з футболу Євгена Коноплянки з турецьким клубом "Фенербахче" вже улагоджені.
Про це повідомляє німецький Sport1.de.
За даними джерела, переговори "Шальке" і "Фенербахче" з приводу переїзду в Туреччину Євгена Коноплянки близькі до фіналу. Агент українського футболіста Фалі Рамдані вже побував в Стамбулі, де залагодив всі деталі особистих умов переходу свого клієнта. Тепер залишилося остаточно домовитися клубам. Цей процес йде.
Раніше турецька преса повідомляла, що про трансфер Коноплянки "Фенербахче" оголосить до кінця поточного тижня.
Фото: schalke04.de