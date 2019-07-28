Збірна України обіграла баскетболістів Ірландії на чемпіонаті Європи U18

Баскетболісти збірної України (гравці до 18-ти років) провели третій поєдинок на чемпіонаті Європи (дивізіон В) у місті Орадя (Румунія).

Українська команда у третьому турі групової стадії Євробаскету U18 здобула свою другу перемогу, завдавши поразки одноліткам з Ірландії - 74:63 (16:9, 20:17, 21:25, 17:12), повідомляє Укрінформ. В інших матчах групи В команда Данії здобула вольову перемогу над словаками - 80:45 (10:21, 17:8, 18:13, 19:13), а збірна Північної Македонії з рахунком 74:63 (20:18, 20:19, 31:25, 16:17) завдала поразки команді Грузії, з якою українці зустрінуться 30 липня. Читайте також: Збірна України перемогла білорусів в першому матчі Багатскіса Турнірне становище: Північна Македонія - 6 очок, Грузія - 5, Україна - 5, Ірландія - 4, Данія - 4, Словаччина - 3.