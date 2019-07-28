Збірна України перемогла білорусів в першому матчі Багатскіса

Наші баскетболісти обіграли Білорусь 122:112.

Команда Айнарса Багатскіса обіграла збірну Білорусі у Мінську в першому з двох запланованих матчів. Про це повідомляє сайт ФБУ.

122:112 - з таким рахунком закінчився товариський матч, в якому збірні зіграли одразу п'ять чвертей. В перших трьох десятихвилинках наші суперники лідирували у рахунку, проте в заключних двох українська команда зуміла зібратися та переломити хід поєдинку на свою користь.

Найрезультативнішим у матчі став Сергій Павлов, який набрав 18 очок (8/13 атак з гри) та 5 підбирань. 14 очок на рахунку Олександра Мішули, 13 у Крутоуса, по 12 здобули Петров і Бобров.

Нагадаємо, що ці збори нашої команди є підготовчими до зимових матчів відбору на Євробаскет-2021. Перше з трьох вікон розпочнеться 17 лютого та триватиме тиждень, наступні два відбудуться 23 листопада та 1 грудня 2020 і 15 та 23 лютого 2021 року.

Українська збірна потрапила до групи F, де боротиметься за путівку на чемпіонат Європи разом з Австрією, Угорщиною та Словенією.