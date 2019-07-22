Тренер українських баскетболістів Багатскіс: В нашій групі відбору на Євро фаворита нема

Сьогоднішнє жеребкування у Мюнхені визначило суперниками чоловічої збірної України з баскетболу у кваліфікації чемпіонату Європи 2021 (група F) команди Словенії, Угорщини та Австрії.

Жеребкування прокоментував головний тренер української команди - латвійський спеціаліст Айнарс Багатскіс, який зазначив, що йому важко назвати фаворита квартету, повідомляє прес-служба ФБУ.

"Цей турнір я називаю спринтом. Кожна гра має бути як остання. Це не марафон, треба максимально сконцентровано та самовіддано відіграти усі матчі. Мені важко назвати фаворита нашої групи. На сьогодні у всіх 25 відсотків шансів виграти її. Це не лише математична аксіома. Важко сказати, яким складом гратиме кваліфікацію Словенія, але усі розуміють, що це діючий чемпіон Європи. І так само усі пам’ятають, як завершилася світова кваліфікація для цієї збірної, тому, думаю, вони зроблять усе можливе, аби зібрати своїх зірок на важливі матчі. Можливо, декому здається, що Угорщина та Австрія – це не найсильніші суперники. Повірте, у Європі усі вміють грати у баскетбол, і виграти один-два матчі може будь-який опонент. Словом, це буде цікавий турнір, і ми готові до його викликів", - сказав тренер українських "гулліверів".