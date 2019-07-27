Ярмоленко допоміг «Вест Гему» обіграти «Фулгем»

Український півзахисник відіграв тайм в контрольному матчі.

«Вест Гем» переміг «Фулгем» у передсезонному контрольному матчі - 1:0. Український півзахисник Андрій Ярмоленко відіграв другий тайм. Про це повідомляє Укрінформ.

Український півзахисник «Вест Гему» Андрій Ярмоленко почав матч проти «Фулгема» на лавці запасних, але вийшов на другий тайм замість Пабло Форнальса.

«Вест Гем» здобув перемогу 1:0 завдяки голу Лансіні на 18-й хвилині.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко пропустив майже 9 місяців через важку травму. Вперше після травми він вийшов на поле 11 липня в контрольному матчі проти австрійського «Альтаха».