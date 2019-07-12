Ярмоленко відіграв свій перший матч після дев'ятимісячної перерви

Півзахисник збірної України з футболу Андрій Ярмоленко відіграв свій перший офіційний матч після багатомісячного відновлення від травми ахіллу.

11 липня Андрій Ярмоленко вийшов на поле у складі свого англійського футбольного клубу “Вест Гем” в товариському матчі з австрійським “Альтахом”. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Після дев'ятимісячної перерви, пов'язаної з важкою травмою, яку він отримав у жовтні минулого року, український півзахисник Андрій Ярмоленко з'явився у складі своєї команди. Українець вийшов на поле на початку другого тайму і відіграв до фінального свистка.

Поєдинок “Вест Гем” - “Альтах” завершився з рахунком 3:2.

Відео кращих моментів матчу:

Ярмоленко запам'ятався непоганою передачею на Джоша Каллена, з ударом якого воротар суперників упорався з великими труднощами. Далі він діяв менш активно і результативними діями не відзначився.