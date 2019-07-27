Бій Усик – Такам відбудеться у жовтні в Чикаго

Український чемпіон дебютує у суперважкій вазі.

Український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик дебютує в суперважкому дивізіоні 12 або 19 жовтня. Про це повідомив ESPN промоутер Едді Гірн.

Поєдинок проти камерунця Карлоса Такама, який раніше скасували в травні через травму біцепса Усика, відбудеться в Чикаго на Wintrust Arena.

Раніше промоутер Едді Гірн заявляв, що повернення Олександра Усика в ринг очікується у вересні.

В останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом Тоні Беллью в листопаді минулого року і захистив всі свої титули у важкій вазі. Однак пізніше українець залишився без чемпіонських поясів через перехід в суперважку вагу.

38-річний Такам в своєму останньому поєдинку виграв у Сенада Гаши, а до цього програв Дереку Чісорі і Ентоні Джошуа.