Якщо ми пройдемо «Динамо», це буде великим успіхом – президент «Брюгге»
Президент «Брюгге» Барт Верхег поділився думкою про майбутні матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Динамо». Про це повідомляє sporza.be.
«Ми хочемо досягти успіху в Лізі чемпіонів. Пріоритетне завдання на наступний місяць - вихід в груповий етап. Я хочу, щоб «Брюгге» мав міжнародну значимість.
У нас новий тренер, гравці і стиль. Тривала трансферна кампанія також ускладнює ситуацію для клубів, які виступають в єврокубках.
Ще у нас є суперник по кваліфікації - «Динамо», яке незмінно бере участь в Лізі чемпіонів. До того ж команда еволюціонує. Гравці їх команди стали чемпіонами світу U-20. У «Динамо» багато талантів, вони здатні засмутити суперника.
У будь-якому випадку, якщо ми пройдемо «Динамо», це буде великим успіхом. Але попереду нас чекатиме зустріч з ще більш складним суперником. Попадання в Лігу чемпіонів буде дивом», - сказав Верхег.
Нагадаємо, перший матч «Брюгге» - «Динамо» зіграють в Бельгії 6 серпня, матч-відповідь – 13 серпня в Києві.