Змінився час початку матчу «Динамо» - «Брюгге»

Поєдинок в Києві розпочнеться в 20:30.

Змінився час початку матчу між «Динамо» і «Брюгге» в кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Так, 13 серпня команди вийдуть на поле НСК Олімпійський не о 19:30, як планувалося раніше, а на годину пізніше - о 20:30. Перенесення часу матчу сталося на прохання бельгійської сторони.

Перший же поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між «Динамо» і «Брюгге» відбудеться у Бельгії, 6 серпня. Старт зустрічі - о 21:30 за київським часом.

Трансляції обох матчів між «Динамо» і «Брюгге» відбудуться на телеканалі «2+2».

Новий сезон «Динамо» розпочне 28 липня, коли в Одесі розіграє Суперкубок України з «Шахтарем». У першому турі УПЛ кияни 31 липня зіграють проти «Карпат».