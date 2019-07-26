ФК «Львів» представив новачків та форму на сезон-2019/20

В це міжсезоння львівська команда посилилась сімома новачками.

Сьогодні відбулася презентація новачків ФК «Львів», а також комплекту форми, в якому команда виступатиме впродовж сезону-2019/20. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Представили три комплекти форми: в білому, синьому і бордовому кольорі.

Новачками ж команди Богдана Блавацького в це міжсезоння стало сім гравців - захисники Микола Квасний, Антон Братков, Руслан Зубков, півзахисники Леонардо Монтезелло, Баяно, а також нападники Ярослав Богунов та Ренан Олівейра.

Генеральний директор ФК «Львів» Андрій Паньків сьогодні заявив, що завданням клубу на наступний сезон – боротьба за місце в єврокубках.

ФК «Львів» розпочне новий сезон виїзним матчем з «Десною» у вівторок, 30 липня.