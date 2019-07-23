ФК «Львів» підписав двох бразильців

Чергові легіонери у складі львівського клубу.

ФК «Львів» повідомив про перехід двох бразильських новачків. Склад команди Богдана Блавацького поповнили півзахисники Леонардо Монтезелло і Баяно. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

18-річний Монтезелло грає на позиції опорного хавбека, 18-річний Баяно діє на фланзі. Бразильці підписали 5-річний контракт з львів'янами. Обидва футболісти раніше виступали за словацький «Локомотив» з другого дивізіону.

ФК «Львів» цього літа вже посилився бразильським нападаючим Ренаном. Також клуб підписав захисників Миколу Квасного, Антона Браткова, Руслана Зубкова і форварда Ярослава Богунова.

У минулому сезоні ФК «Львів» посів шосте місце в УПЛ. Новий сезон команда Блавацького почне 31 липня, коли на виїзді в першому турі УПЛ зіграє з «Десною».