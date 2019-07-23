ФК «Львів» підписав двох бразильців
ФК «Львів» повідомив про перехід двох бразильських новачків. Склад команди Богдана Блавацького поповнили півзахисники Леонардо Монтезелло і Баяно. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
18-річний Монтезелло грає на позиції опорного хавбека, 18-річний Баяно діє на фланзі. Бразильці підписали 5-річний контракт з львів'янами. Обидва футболісти раніше виступали за словацький «Локомотив» з другого дивізіону.
Професійний футбольний клуб «Львів» підписав контракти з двома перспективними бразильськими футболістами – півзахисником Леонардо та вінгером Баяно. Новачки уклали п’ятирічні угоди з львівським клубом. Леонардо обрав собі 8-й номер, а Баяно гратиме за «синьо-золотих левів» у футболці з номером 18. Леонардо Монтезелло (повне ім’я – Леонардо Феррейра Монтезелло Лейтан) @leomontezello Народився 21 січня 2001 року Вік – 18 років Місце народження – Сан-Паулу (Бразилія) Зріст/вага – 176 см/69 кг Амплуа – опорний півзахисник Попередні клуби – «Гуарульюс» (Бразилія), «Локомотив» (Словаччина) Баяно (повне ім’я – Велвес Сантос Дамасена) @wsd__11 Народився 24 листопада 2000 року Вік – 18 років Місце народження – Посойнс (Бразилія) Зріст/вага – 166 см/ 63 кг Амплуа – фланговий півзахисник Попередній клуб – «Локомотив» (Словаччина) #фкльвів #львів #пфкльвів #пфкльвов #pfclviv #футбол #україна #fclviv #lviv #фкльвов #ukraine #football #УПЛ #українськапремєрліга #премєрліга #синьозолотілеви #новиниклубу #новинифкльвів #fclvivnews
ФК «Львів» цього літа вже посилився бразильським нападаючим Ренаном. Також клуб підписав захисників Миколу Квасного, Антона Браткова, Руслана Зубкова і форварда Ярослава Богунова.
У минулому сезоні ФК «Львів» посів шосте місце в УПЛ. Новий сезон команда Блавацького почне 31 липня, коли на виїзді в першому турі УПЛ зіграє з «Десною».