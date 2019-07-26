Хацкевич представив новачків футбольного клубу "Динамо"

Головний тренер київської футбольной команди "Динамо" Олександр Хацкевич у п'ятницю представив представникам ЗМІ новобранців столичного клубу - хавбека збірної України Олександра Караваєва та ганського захисника Мохаммеда Кадірі.

Настаник відзначив сильні якості обох гравців, повідомляє прес-служба динамівців.

"Я щасливий, що ці хлопці опинилися у нас в команді. Олександр Караваєв в якомусь додатковому представленні не потребує. Футболіст національної збірної, який може зіграти як у захисті, так і у півзахисті. Сподіваюся, він додасть нам ефективності в атаці, а також надійності в обороні. Досвід і ставлення до своїх обов'язків у Олександра на дуже високому рівні... Те, що я бачив, коли переглядав ігри Мохаммеда Кадірі - його атлетизм, непоступливість. У цьому плані нам давно бракувало такого футболіста. Команда його прийняла, він позитивно, з посмішкою ставиться до роботи, і це підкуповує. Він додасть нам міцності у середині поля. Як в чемпіонаті України, так і на євроарені. Ми також запитали, як простіше його називати. Його нікнейм - Момо", - розповів Хацкевич.