Новачок ФК "Динамо" Караваєв: Розумію, яку емблему захищаю

Хавбек збірної України з футболу Олександр Караваєв, який наприкінці червня перейшоа із "Зорі" до "Динамо" , поділився першими враженнями від роботи у столичному клубі.

27-річний футболіст запевнив, що віддаватиме все для досягнення результату в його новій команді, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

"Єдині слова, які приходять на думку, особливо після першої розмови з Олександром Миколайовичем Хацкевичем, це слова подяки та гордості. Розумію, в який клуб прийшов і емблему якого клубу захищаю. Віддаватиму усього себе для досягнення результату... Фізично нині почуваюся добре. Готуючись до сезону, ми провели хорошу роботу, заклали потрібний фундамент. Підготовки дасть запас на всі ігри. Початок чемпіонату, зрозуміло, буде важким, оскільки не було офіційних ігор, а команда нині після навантажень", - сказав Караваєв.

Нагадаємо, офіційний сезон "Динамо" розпочинає матчем за Суперкубок України-2019 проти донецького "Шахтаря", який відбудеться у неділю, 28 липня, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.